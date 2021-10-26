Богдан Безпалько, 26 октября 2021, 00:09 — REGNUM Личность советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича явно представляет из себя загадку. Зачем, по каким причинам делать столь громкие заявления, тем более с такой частотой? Мечты вслух? Аудиовизуализация? Подражание Манилову?
В этот раз Арестович пригрозил столице России ударом оперативно-тактическими ракетами, которые разрабатываются на Украине. По большому счету, он просто повторил ранее звучавшие угрозы Андрея Тарана о применении против России ракетных систем «Сапсан». Этот вопрос уже комментировал для ИА REGNUM военный эксперт Владислав Шурыгин.
Выскажем и свои соображения на этот счет.
- Для того, чтобы разработать и запустить в производство современные оперативно-тактические ракетные системы, потребуется большое количество средств. Еще большее количество средств понадобится для закупки этих систем министерством обороны Украины и поставок в ВСУ — для нанесения возможного удара. Украина не обладает финансовыми ресурсами ни для создания подобного рода систем, ни для массовых поставок в армию. По последним сообщениям из украинской блогосферы, сейчас наблюдаются регулярные задержки с выплатой денежного довольствия служащим ВСУ.
- Ракеты представляют собой, безусловно, грозное оружие. Но по соотношению «цена-качество» применять их имеет смысл лишь в случае, когда они являются носителями оружия массового поражения (ОМП) — пусть и в локальном, тактическом его выражении. Украина не обладает ОМП — ни в его ядерном, ни в каком-либо ином (химическое, биологическое) варианте. Психологического эффекта достичь можно, разрушив несколько многоэтажек, но ни к военной победе, ни к перелому в отношениях это не приведёт никак. Применение ОТРК оправдано в условиях линии фронта, где они заменяют артиллерию большой мощности, от которой отказались в силу громоздкости и ненадежности еще в 1950-е годы. Миномет «Ока» калибром 420 мм и ему подобные разработки заменили оперативно-тактические ракетные комплексы — «Марс», «Луна», «Точка У». Все это поняли еще в пятидесятых, но Арестович, видимо, задержался ещё в столь милых его сердцу 1930-х. Это понятно: там фюрер, рейх и Бандера.
- Вокруг Москвы расположен пояс противоракетной обороны, способный уничтожать ракеты стратегического назначения, летящие с неизмеримо большими скоростями и по другим, неизмеримо более сложным траекториям. Уничтожить ракеты оперативно-тактического характера как для московской системы ПРО, так и для других, более простых систем ПВО не составит никакого труда.
- Но что будет потом, когда весь мир увидит неспровоцированную агрессию Украины против своего северного соседа? Особенно если часть ракет всё же разрушит какие-нибудь здания в российской глубинке.
Политические и военные последствия такого шага будут смертельными для Украины.
Трудно придумать более удобный повод для принуждения Россией к миру обезумевшего украинского государства и его элит, для смены власти на этих территориях и смывания всей прогнившей политической системы. Обреченная на неудачу ракетная атака безумных арестовичей по Москве — лучший повод к этому.
Кончится всё это очень обыденно. Участковый Печерского района снимет украинский флаг и передаст его командиру ближайшей боевой машины, после чего вернется к своим обязанностям.