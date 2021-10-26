26 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Об очередном заявлении-угрозе в адрес России и конкретно Москвы советника главы офиса президента Украины.

Богдан Безпалько, , 00:09 — REGNUM Личность советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича явно представляет из себя загадку. Зачем, по каким причинам делать столь громкие заявления, тем более с такой частотой? Мечты вслух? Аудиовизуализация? Подражание Манилову?

Война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В этот раз Арестович пригрозил столице России ударом оперативно-тактическими ракетами, которые разрабатываются на Украине. По большому счету, он просто повторил ранее звучавшие угрозы Андрея Тарана о применении против России ракетных систем «Сапсан». Этот вопрос уже комментировал для ИА REGNUM военный эксперт Владислав Шурыгин.

Выскажем и свои соображения на этот счет.

Для того, чтобы разработать и запустить в производство современные оперативно-тактические ракетные системы, потребуется большое количество средств. Еще большее количество средств понадобится для закупки этих систем министерством обороны Украины и поставок в ВСУ — для нанесения возможного удара. Украина не обладает финансовыми ресурсами ни для создания подобного рода систем, ни для массовых поставок в армию. По последним сообщениям из украинской блогосферы, сейчас наблюдаются регулярные задержки с выплатой денежного довольствия служащим ВСУ.

Ракеты представляют собой, безусловно, грозное оружие. Но по соотношению «цена-качество» применять их имеет смысл лишь в случае, когда они являются носителями оружия массового поражения (ОМП) — пусть и в локальном, тактическом его выражении. Украина не обладает ОМП — ни в его ядерном, ни в каком-либо ином (химическое, биологическое) варианте. Психологического эффекта достичь можно, разрушив несколько многоэтажек, но ни к военной победе, ни к перелому в отношениях это не приведёт никак. Применение ОТРК оправдано в условиях линии фронта, где они заменяют артиллерию большой мощности, от которой отказались в силу громоздкости и ненадежности еще в 1950-е годы. Миномет «Ока» калибром 420 мм и ему подобные разработки заменили оперативно-тактические ракетные комплексы — «Марс», «Луна», «Точка У». Все это поняли еще в пятидесятых, но Арестович, видимо, задержался ещё в столь милых его сердцу 1930-х. Это понятно: там фюрер, рейх и Бандера.

Вокруг Москвы расположен пояс противоракетной обороны, способный уничтожать ракеты стратегического назначения, летящие с неизмеримо большими скоростями и по другим, неизмеримо более сложным траекториям. Уничтожить ракеты оперативно-тактического характера как для московской системы ПРО, так и для других, более простых систем ПВО не составит никакого труда.

Но что будет потом, когда весь мир увидит неспровоцированную агрессию Украины против своего северного соседа? Особенно если часть ракет всё же разрушит какие-нибудь здания в российской глубинке.

Ракета (сс) geralt

Политические и военные последствия такого шага будут смертельными для Украины.

Трудно придумать более удобный повод для принуждения Россией к миру обезумевшего украинского государства и его элит, для смены власти на этих территориях и смывания всей прогнившей политической системы. Обреченная на неудачу ракетная атака безумных арестовичей по Москве — лучший повод к этому.

Кончится всё это очень обыденно. Участковый Печерского района снимет украинский флаг и передаст его командиру ближайшей боевой машины, после чего вернется к своим обязанностям.