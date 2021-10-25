Набережные Челны, Татария, , 19:28 — REGNUM Из-под обломков и завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах спасён третий человек, сообщает 25 октября пресс-служба МЧС России.

Спасатели 61.mchs.gov.ru

Он был извлечён в ходе поисково-спасательных работ. Это мужчина 1951 года рождения. По оценкам медиков, он в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о двоих спасённых братьях 2010 и 2004 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. Кроме извлечённых из-под завалов, ещё минимум пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью.

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