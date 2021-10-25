25 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:13 — REGNUM Американская компания Microsoft обвинила некую группировку российских хакеров, которая якобы организовала кибератаку на американскую компанию SolarWinds в 2020 году, в попытках совершить ещу одну атаку, в этот раза на организации, связанные с глобальной цепочкой поставок IT — в частности, торговых посредников и поставщиков технологических услуг.

В сети, в курсе, связь, интернет, киберпространство Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-президент Microsoft, отвечающий за вопросы безопасности и доверия клиентов, Том Берт поделился «последними наблюдениями» за хакерской группой Nobelium, которую правительство США связывает со Службой внешней разведки России (СВР).

«Nobelium пытается повторить трюк, который она использовала во время прошлых атак. На этот раз она атакует торговых посредников и других поставщиков IT», — заявил Берт и добавил, что, по мнению Microsoft, Nobelium хочет «выдать себя за надежного IT-партнера какой-нибудь организации, чтобы получить доступ к клиентам». В период с 1 июля по 19 октября Microsoft проинформировала 609 клиентов о том, что они подверглись атакам Nobelium 22 868 раз, причем процент успешных атак составлял единицы.

Отмечается, что Microsoft «тесно сотрудничает с правительственными агентствами в США и Европе».

Напомним, что президент США Джо Байден подвергся сильной критике на родине после саммита в Женеве, где он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда Байден сказал Путину, что объекты «критически важной инфраструктуры не должны подвергаться атакам». Он также предоставил список из 16 конкретных объектов.

После встречи американцы осудили Байдена за излишнюю мягкость, а также за то, что он поверил словам Путина о непричастности российских служб к кибератакам, о которых так волнуются США, при этом не имея никаких доказательств.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве. whitehouse.gov

«Microsoft твердо стоит на стороне Байдена и не заслуживает доверия к своим правдоподобным заявлениям. Просто следуйте за деньгами», — пишет laowai.

«Интересно, а они нападут на те компании из списка? Не то чтобы это имело значение, Байден — пустое место, и Россия это знает», — считает winstonlewis.

«Забавно, как Гейтс и его богатство влияют на нашу жизнь: от моделирования мошенничества до экспериментов над наивными людьми в чужих странах (с ужасными результатами) и контроля над корпоративным миром с помощью своего программного обеспечения. Ничто из того, что делает или говорит этот клоун, не является правдой», —уверен heyjoewakeupthecountrysonfire.

«Это теперь не игра «Назови виновного», это игра «Обвини кого хочешь», — подчеркивает Liam9.

«Наши порты забиты китайскими контейнеровозами, у нас нет людей, чтобы разгрузить товары или отвезти их на рынок, министр транспорта-гей ушел в двухмесячный отпуск ухаживать за ребенком, а они обвиняют Россию. А еще самого опасного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в США», — недоволен BDaTruth.

«Русская группа». Кучка прыщавых детей, пьющих диетическую колу и сидящих за компьютером весь день. Лол, системы на базе Microsoft легко взломать. Эти компании, которые платят своим руководителям десятки миллионов в год, но отказываются потратить несколько баксов на достойную ИТ-безопасность, должны быть оштрафованы. Ни в коем случае нельзя тратить налоговые доллары на попытки остановить «русских хакеров», они всё равно не смогут», — комментирует hypersanity.

«А эти хакеры могут наладить Windows 10, пока совершают свои атаки?» — иронизирует hening.

Microsoft Ben Franske

«Windows 10 такой ужасный», — отвечает NorthernLights.

«Я думаю, что это Microsoft атаковал Solar Winds, а теперь атакует цепочки поставок», — пишет ElTorote.

«Я прочитал достаточно. В двух словах, США использовали Microsoft и Билла Гейтса для шпионажа за американцами», — отмечает planobeth.

«Нацелились на цепочку поставок? Байден и Буттиджич уже сделали это», — указывает Good13.

«РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ. Это станет нашей американской басней о «Мальчике, который кричал «волк», — шутит enlil_enki.

«Я доверяю Microsoft почти так же, как и Facebook…» — подчеркивает DefundthePoliticians.

«Я жду, когда демократы обвинят в этом еще и Трампа», — комментирует usmc3234.

«Во всём, в чём Microsoft обвиняет Россию, они виноваты сами», — уверен nottabott.

«Еще одна фальшивая мистификация о России. Я бы поверил России, а не Microsoft. Единственное реальное вмешательство в выборы 2020 года исходило от Microsoft, Facebook, Twitter, Google и демократов из трех букв нашего собственного правительства», — вспоминает BDaTruth.

«А они уверены, что это не Китай нас взломал? А может, это был и Китай, и Россия?», — иронизирует DBTA.

«Они зациклились на России. Им нужен фальшивый враг», — отвечает usmc3234.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предположения компании Microsoft о причастности «российских хакеров» к новым кибератакам на госструктуры США абстрактны и голословны.

Говоря о возможном росте напряжённости между РФ и США из-за «атаки хакеров», представитель Кремля отметил, что сначала нужны данные о хакерской группе, её якобы связях с Россией, деталях нападения и прочем.