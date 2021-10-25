Москва, 25 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Рабочий погиб во время проведения ремонтных работ в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт многоэтажного дома

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Большая Тульская.

«При проведении коммерческой организацией работ по герметизации межпанельных швов 24-летний рабочий упал с высоты 12 этажа. Мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура в настоящее время проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.