Рабочий упал с высоты 12-го этажа при ремонте жилого дома в Москве
Москва, 25 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Рабочий погиб во время проведения ремонтных работ в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремонт многоэтажного дома
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Большая Тульская.
«При проведении коммерческой организацией работ по герметизации межпанельных швов 24-летний рабочий упал с высоты 12 этажа. Мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура в настоящее время проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.