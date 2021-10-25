Хельсинки, , 19:18 — REGNUM Финны стали более негативно относиться к России, но при этом восприятие русских как народа осталось неизменным. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Аналитическим центром деловой жизни (EVA).

Хельсинки, Финляндия (сс) Timo Newton-Syms

По результатам опроса, 34% финнов относятся к России положительно, а 45% — отрицательно. Аналогичный опрос в 2012 году показал, что положительно относились к России 63% финнов, а отрицательно — 19%.

По словам руководителя отдела исследований EVA Илкки Хаависто, тенденция в Финляндии та же, что и в других западных странах. Финны довольно внимательно следят за событиями в России, и остро реагируют на негативную информацию.

Моменты наибольшего снижения положительного отношения к России, по словам Хаависто, совпадают с активными событиями на Украине и в Сирии. Около 60% опрошенных заявили, что видят в России военную угрозу.

При этом, как отметил Хаависто, говорить о том, что отношение финнов к России становится враждебным, преждевременно. В 2018 году наблюдались позитивные тенденции в отношении к России, которые, по его предположению, связаны с проходившим в России чемпионатом мира по футболу, и со встречей президентов РФ и США в Хельсинки.

В то же время, заметна тенденция к негативному отношению к России среди молодёжи. Чем моложе респондент, тем более негативно его отношение. Наибольший процент положительных отзывов — среди респондентов старше 65 лет. «Однако о более постоянном изменении взглядов свидетельствует более негативное отношение молодежи к России», — говорит социолог.

Интересным является то, что при ухудшении отношения к России, отношение финнов к русским осталось неизменным с 2005 года. Половина (50%) опрошенных считает, что россияне — приятные люди, и только 15% с этим не согласны.

75% опрошенных согласились с тем, что Россия является важным торговым партнёром Финляндии, с этим не согласны 6%. По сравнению с 2015 годом снижение восприятия России как торгового партнёра составило 10 процентных пунктов, что, по всей видимости, связано с западными санкциями. При этом режим санкций против России считает оправданной мерой только 32% опрошенных, 43% считают, что экономические отношения не должны ослабевать из-за политических проблем.

Было опрошено около 2000 респондентов в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность опроса составляет 2−3 процентных пункта, передаёт издание yle.fi.