Москва, 25 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. 25 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в заключительном матче двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

«Локомотив»: Маринато Гильерме, Мацей Рыбус, Тин Едвай, Пабло Насименто, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Алексис Бека Бека, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Гирано Керн.

«Сочи»: Николай Заболотный, Игорь Юрганов, Данила Прохин, Родригао, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Никита Бурмистров, Сандер Кассьерра.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов|Алексей Лунев|Роман Милюченко|Андрей Фисенко|Евгений Турбин.