Москва, 25 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись его интервью доступна на одноимённом канале с 25 октября.

Скриншот с YouTube Рэпер Моргенштерн

В ролике Моргенштерн рассказал о свадьбе с Диларой Зинатуллиной, благотворительности и своём уходе из шоу-бизнеса. «Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку. Я занял там лидирующую позицию — удерживать её мне неинтересно», — признался артист.

По словам рэпера, у него уже построил «большие планы» на то, чем он хочет заняться после ухода. «Банально прозвучит, но добро делать, хорошие вещи. В мир нести позитив», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнку из Тимашёвска, больному спинальной мышечной атрофией, удалось собрать 168 млн рублей. Во многом этому поспособствовал рэпер Моргенштерн, предложив всем подписчикам отправить по небольшой сумме для мальчика. Сам Моргенштерн в общей сложности перечислил семье больного ребёнка несколько миллионов рублей.