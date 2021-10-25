Курск, , 19:16 — REGNUM В Курске Следственный комитет расследует уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одной из поликлиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По предварительной версии, медработники за денежное вознаграждение вносили ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Минздрава РФ о вакцинации от COVID-19, после чего выдавали сертификаты непривитым пациентам.

По статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет. Тем, кто купил и использовал заведомо ложный сертификат, грозит лишение свободы на срок до одного года.