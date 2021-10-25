Москва, , 19:15 — REGNUM Россия надеется, что в Германии есть разумные политики, которые смогут сдержать желание министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр испытать эффективность Вооруженных сил РФ, сообщается в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном 25 октября.

Рейхстаг в руинах. 1945

«Незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ А. Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил», — отметила Захарова.

Ранее в Минобороны России был вызван военный атташе Германии, которому была вручена нота с указанием на неконструктивную выходку министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвавшей блок НАТО демонстрировать России готовность применить ядерное оружие

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