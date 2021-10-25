Набережные Челны, Татария, , 19:12 — REGNUM В Набережных Челнах жильцов дома, где произошел взрыв бытового газа, обеспечат всем необходимым. Об этом заявили представители городских властей.

МЧС Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Набережных Челнах — все новости»

По словам первого заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов Ильи Зуева, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется эвакуация жильцов.

«Город определил место, где будут размещены жильцы дома. Им будет обеспечено горячее питание и вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — цитирует Зуева ИА «Татар-информ».

По данным СМИ, жильцов разместят в одной из гостиниц города.

ИА REGNUM напоминает, при взрыве газа в многоквартирном доме города Набережные Челны пострадали два брата. Один из детей 2010 года рождения, второй — 2004 года. Пострадавших уже передали медикам.

Читайте также: В Татарии в многоквартирном доме произошёл хлопок газа, есть пострадавшие