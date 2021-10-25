Москва, 25 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 25 октября, опустился ниже отметки в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 19:03 мск курс евро снизился на 88 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 80,97 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне в июле 2020 года.

Тем временем доллар подешевел на 55 копеек — до 69,78 рубля.