25 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 20:10 — REGNUM Конституция России дает каждому её жителю право высказывать свое мнение. Вот только главные «поборники свободы слова», к числу которых относят себя и псевдолибералы, почему-то считают, что возможность высказывать свои мысли сродни игре в одни ворота — действует только в удобном для них ключе. Услышав критику в свой адрес, эти поборники плюрализма мнений нередко превращаются в ненавистников идей, которые они же совсем недавно декларировали.

«Ельцин-центр» (сс) Владислав Фальшивомонетчик

Один из недавних примеров — скандал вокруг «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. На организованном при поддержке «центра» фестивале «Ночь музыки» солист группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов со сцены раскритиковал либеральное сообщество, после чего обвинил «Ельцин-центр» в антигосударственной пропаганде и высказался против представителей ЛГБТ. На следующее утро музыкант извиняться не стал и заявил, что «сказал всё правильно».

Казалось бы, любой поборник свободы слова должен если не поддержать, то как минимум уважительно отнестись к мнению известного музыканта. Оттого вдвойне удивительно было узнать, что в «Ельцин-центре» чуть ли не в ярость пришли от слов деятеля культуры. В итоге этот скандал стал одной из главных тем дискуссий в российском сегменте Telegram.

«К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте — вот что сделал вчера музыкант Самойлов», — написал телеграм-канал «Ельцин-центр».

Огрызнувшись в адрес музыканта, который, как выяснилось, за словом в карман не полезет, «центр» ограничиваться одной лишь оценкой случившегося не стал и анонсировал «санкции» в адрес своего обидчика.

«Команда «Ельцин-центра» считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение — к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах «Ельцин-центра», — написал ТГ-канал.

Вадим Самойлов Марина Каширская © ИА REGNUM

Этот скандал не остался без внимания других телеграм-каналов, большинство из которых высказали слова поддержки Самойлову за его принципиальную позицию.

«Интересная какая история получается с Вадимом Самойловым. То есть когда какой-нибудь рэпер на концерте топит против полицейского государства — он молодец, поэт и гражданин. Когда другой музыкант топит против условных «либералов» — то он, значит, нагадил в святом месте и должен быть осужден и отчужден. Это всё, что вы должны знать о «либерализме», — написал телеграм-канал «Максим Кононенко».

На подобного рода лицемерие обратил внимание и телеграм-канал «Грамоты Ярослава». Комментируя случившийся скандал, он отметил, что от представителей либерального сообщества часто звучат оскорбления в адрес русского народа и России в целом, однако подобного рода дискриминация почему-то никого из них не смущает.

«Вы же наверняка помните все эти уничижительные эпитеты, которые российская либеральная интеллигенция использует в отношении людей, среди которых она живёт. Простых русских людей. Анчоусы, быдло, вата, рабы, ничтожества (…) И нет, они так говорят вовсе не другу другу шёпотом, за стаканом. Эти оскорбления кочуют из статьи в статью, из колонки в колонку, из интервью в интервью. Никто ничего не стесняется и не боится. Все прекрасно знают — поток грантов от этого не иссякнет, а очень даже наоборот, государственные подряды будут исправно выдаваться, ну, а народ, с которым им так не повезло, ну что народ — пусть заткнётся и обтекает», — отметил автор публикации.

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева проводит в «Ельцин-центре» экскурсию для руководства страны Kremlin.ru

Рассматривая слова Самойлова, ТГ-канал напомнил, что обычно с таких сцен принято говорить совсем о другом. Об оккупациях, угнетении, атмосфере страха и ненависти, требовать свободы политзаключенным и высказывать набор других, давно уже набивших всем оскомину штампов в виде устоявшихся либеральных нарративов.

«А тут вдруг знаменитый рокер просто взял и с этой самой сцены озвучил всё то, что думает о либералах и их «ценностях» русский народ. Публика с хорошими лицами некоторое время пребывала в шоке и остолбенении. А сегодня с утра прорвало. Визг, слёзы, сопли, да как он посмел и вот это вот всё. Любо-дорого посмотреть», — высмеял поведение либерального сообщества ТГ-канал.

Однако рассуждения свои автор поста заканчивает на довольно грустной ноте. По его мнению, кураж вокруг смелого заявления Самойлова скоро пройдет, а вот финансовые потоки в «Ельцин-центр» не прекратятся. Быть может, государство даже решит увеличить меры поддержки этой организации, чтобы компенсировать моральные страдания представителям «центра».

Музей Ельцина в «Ельцин-центре» (сс) Knutulhu

По мнению же телеграм-канала CULTRAS, запрет «Ельцин-центром» проводить мероприятия с участием Самойлова означает, что ключевая концертная площадка Екатеринбурга «забанила» ключевого местного музыканта за политическое высказывание, которое не понравилось администрации этой организации.

«Оказывается, нести дичь в «Ельцин-центре» позволено только Дмитрию Быкову, Андрею Макаревичу или Людмиле Улицкой — участникам регулярного фестиваля «Слова и музыка свободы». Но «свобода» в оплоте либерализма заканчивается очень быстро. Равны в праве на высказывание только те животные, которые равнее. Остальным — молчать, будь ты живой легендой Свердловска/Екатеринбурга, будь ты рок-музыкантом. Новость-то хорошая. Классическая: Свердловский обком запретил «Агату Кристи». Такое уже было, и все помнят, чем для обкома закончилось», — возмутился поведению «Ельцин-центра» CULTRAS.

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