Рустави, Грузия, 25 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что продолжающееся со стороны государства преследование Саакашвили является по отношению к нему политическими репрессиями, сообщает 25 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По словам Тутберидзе, навестившего сегодня Саакашвили в тюрьме №12 города Рустави, бывший президент «с моральной точки зрения чревычайно бодр, но с физической — видно, что голодовка на нём сказывается».

«Саакашвили не является такой политической фигурой, которая будет серьёзно реагировать на заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Я могу оценить это заявление и сказать, что вместо того, чтобы жонглировать ложью и дешёвыми трюками, лучше пусть следят за грузинским законодательством и за развитием страны», — заявил Тутберидзе.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили в обмане и симуляции голодовки.