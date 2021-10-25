Набережные Челны, Татария, , 18:58 — REGNUM Премьер-министр Татарии Алексей Песошин вылетит на место просшествия в Набережные Челны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

«По поручению президента республики Рустама Минниханова на место происшествия в Набережных Челнах вылетает премьер-министр Алексей Песошин», — цитирует спикера ИА «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии следственные органы по факту обрушения части жилого дома возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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