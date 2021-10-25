Кострома, , 20:12 — REGNUM В общественных местах Костромской области небудут принимать сертификаты о профилактических прививках с печатями медицинских организаций, подтверждающими пройденную вакцинацию от COVID-19. Об этом на встрече с журналистами 25 октября 2021 года заявил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

Бумажный сертификат © Наталья Диева

«Бумажный эквивалент справки любой школьник в течение получаса нарисует на компьютере и распечатает в товарном количестве, и ещё может начать этим приторговывать. Контролировать это, не создать условий для того, чтобы граждане совершили грех — наша святая обязанность».

Напомним, 15 октября 2021 года в Костромской области в силу вступил ряд ограничений, введённых из-за начала четвёртой волны коронавируса. В частности, посетить культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны и общепит стало возможным при наличии документов, подтверждающих перенесённую болезнь или наличие прививок от COVID-19. К таким свидетельствам относились бумажные сертификаты о вакцинации, QR-коды о вакцинации или перенесённой болезни.

С 30 октября к вышеперечисленным учреждениям добавятся крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа-и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами. Теперь пускать в эти места будут исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или перенесенную болезнь. Также проверяющие потребуют паспорт, чтобы установить, что код действительно принадлежит предъявившему его человеку.

Гражданам, получившим прививки, но не имеющим доступа в интернет, советуют зарегистрироваться на «Госуслугах» через многофункциональные центры. Без этой операции получить QR-код невозможно. Специалисты помогут людям распечатать ссылку на бумажном носителе и расскажут о правилах её применения.

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