Москва, 25 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид обратился к недоброжелателям, раскритиковавшим его за публикации в соцсети TikTok. Он разместил серию постов личном Instagram-аккаунте 25 октября.

Igor Egor Егор Крид

По словам Крида, пользователи соцсети посчитали, что ему не стоит снимать смешные ролики в силу своего возраста, а также они назвали его «дедом». На это артист ответил, что ему всего 27 лет: «…я ребёнок… Что за культ молодости? Что делать артистам старше меня? Возраст разве что-то решает и определяет?» — задаётся вопросом исполнитель.

Ранее Егор Крид вместе с блогерами Эльдаром Джараховым и Бустером выпустил клип на песню «Самый худший трек». Ролик был снят на камеру телефона.