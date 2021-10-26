Калуга, , 10:21 — REGNUM О новых проектах, которые будут реализованы в Калужской области, говорили 25 октября на рабочей встрече губернатор Владислава Шапша с начальником главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе областного правительства.

На рабочей встрече губернатора Владислава Шапша с начальником Главного штаба движения «Юнармия» Никитой Нагорным Admoblkaluga.ru

Речь шла о создании лаборатории «ЮНТЕХ» для развития научно-технического направления и школы «Юных корреспондентов». На эти цели общественным движением «Юнармия», выделено 15 миллионов рублей. Начальник главного штаба заявил, что сейчас основным вопросом является кадровое обеспечение проектов — преподаватели с профильными знаниями. Глава области выразил готовность помочь в решении этой проблемы. В ходе рабочей встречи стороны высказались, в том числе, за необходимость введения единой формы для всех юнармейцев страны. Пока каждый регион имеет свой комплект форменной одежды. В настоящее время в калужском региональном отделении «Юнармии» состоят более 10 тысяч молодых людей, создано 74 юнармейских отряда во всех муниципалитетах и девять юнармейских домов. На протяжении трех лет, согласно рейтингу развития движения в стране, калужское отделение занимает вторую строчку в России и первую в Центральном федеральном округе.

По словам губернатора Владислава Шапши, регион уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Именно Калужская область положила начало поисковому движению в стране, с 1975 года школьники несут почетную вахту у Вечного огня.

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