Москва, , 18:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Борис Джонсон Kremlin.ru

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, климатические вопросы, а также двусторонние отношения России и Британии.

Владимир Путин «подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей», — сообщили в Кремле.

При этом на Даунинг-стрит отмечают, что Джонсон сообщил Путину, об общей ответственности за решение мировых проблем, а также заявил, что отношения между Россией и Британией «не такие, какие нам нужны».

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