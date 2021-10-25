Москва, 25 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Борис Джонсон

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, климатические вопросы, а также двусторонние отношения России и Британии.

Владимир Путин «подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей», — сообщили в Кремле.

При этом на Даунинг-стрит отмечают, что Джонсон сообщил Путину, об общей ответственности за решение мировых проблем, а также заявил, что отношения между Россией и Британией «не такие, какие нам нужны».