Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM В Петербурге усиливаются контрольные мероприятия по соблюдению антиковидного режима на объектах общественного питания. По итогам рейда, проведенного комитетом по контролю за имуществом вместе с Роспотребнадзором и полицейскими, хозяева семи точек заплатят штраф, работа четырех заведений приостановлена. Об этом сообщили 25 октября в городской администрации.

Опечатывание помещений объектов-нарушителей Gov.spb.ru

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Всего было проверено 14 баров и ресторанах в Невском, Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Красносельском районах. Проверялся действующий запрет на работу после 02:00 часов, а также наличие QR-кода безопасности у организаций и средств индивидуальной защиты у сотрудников.

«Ирландский паб на 2-й Советской улице и бар на улице Жуковского принимали посетителей после двух часов ночи, персонал заведений не носил маски. Отсутствовали средства индивидуальной защиты и у персонала бара на улице Чекистов. В ресторане на Товарищеском проспекте и винном баре на Большой Пушкарской улице посетители курили кальяны. В двух караоке-барах на улице Чекистов и проспекте Славы помимо курения кальяна было зафиксировано отсутствие масок у персонала», — отчитались в Смольном.

Владельцам заведений-нарушителей грозит штраф до 300 тыс. рублей. Помещения четырёх заведений опечатаны представителями Роспотребнадзора. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 1 млн рублей, либо работу предприятия приостановят на срок до 90 дней.

С 30 октября по 7 ноября будет усилен контроль за выполнением организациями антиковидных требований и запретов.