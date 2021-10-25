Ташкент, 25 октября 2021, 18:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает МИД Узбекистана.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, а также международной политики», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что важное внимание в ходе разговора уделено скорейшей реализации крупных совместных проектов, призванных задействовать большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфере.
Елбасы также «сердечно поздравил президента Узбекистана с победой на состоявшихся накануне всенародных выборах главы государства, искренне пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского народа».