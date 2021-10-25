Ташкент, , 18:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября принял председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает МИД Узбекистана.

Лебедев пребывает в Узбекистане в качестве главы миссии наблюдателей Содружества.

«В начале встречи председатель Исполкома СНГ искренне поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на выборах президента страны, пожелав больших успехов в дальнейшей деятельности в деле обеспечения благополучия и процветания страны», — говорится в сообщении.

Лебедев отметил заметный прогресс в развитии избирательного законодательства и выборных процедур в Узбекистане.

«Были также рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ», — сообщает МИД.