Ташкент, 25 октября 2021, 18:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября принял председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает МИД Узбекистана.
Лебедев пребывает в Узбекистане в качестве главы миссии наблюдателей Содружества.
«В начале встречи председатель Исполкома СНГ искренне поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на выборах президента страны, пожелав больших успехов в дальнейшей деятельности в деле обеспечения благополучия и процветания страны», — говорится в сообщении.
Лебедев отметил заметный прогресс в развитии избирательного законодательства и выборных процедур в Узбекистане.
«Были также рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ», — сообщает МИД.