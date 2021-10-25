София, , 18:44 — REGNUM В 2022 году пенсионные выплаты по возрасту и трудовому стажу в Республике Болгария будут пересчитаны в сторону увеличения и повысятся на 85 левов (около 43 евро). Об этом 25 октября со ссылкой на Национальный институт социальной страхования (НИСС) РБ сообщило Болгарское радио.

Согласно официальной информации, в первую очередь указанные дополнительные социальные выплаты будут гарантированы наиболее незащищенным болгарским пенсионерам.

«Многие категории населения получают минимальные пособия в размере 153 евро, необходимо повысить эти показатели хотя бы несколько пунктов, — говорится в заявлении правительства Болгарии. — Уже через два месяца такое пособие составит 189 евро». Предполагается также, что за каждый год трудового стажа с учетом социального страхования, начисляемый к пенсии коэффициент поднимется с 1,2% до 1,35%. «В дальнейшем эта цифра будет неуклонно расти», — заявляют в болгарском НИСС.

Напомним, сегодня средний размер пенсии в Болгарии составляет 489 левов (250 евро). Абсолютное большинство жителей РБ старшего возраста не располагают средствами на оплату коммунальных услуг и покупку качественных продуктов питания.