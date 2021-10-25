Курган, 25 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает 25 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 192 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 октября 2021 года выявлено 37 713 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 25 октября вылечились 32 808 человек, скончались 786 пациентов с COVID-19.