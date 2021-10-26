Москва, 26 октября 2021, 00:00 — REGNUM Сегодня, 26 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект закона о продлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Дачные участки. Белгородская область
Дачные участки. Белгородская область

Предлагается увеличить срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

«Надеемся, что все граждане успеют воспользоваться «дачной амнистии», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Документ позволит «легализовать» жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

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