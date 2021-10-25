Москва, 26 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект закона о продлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Дачные участки. Белгородская область

Предлагается увеличить срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

«Надеемся, что все граждане успеют воспользоваться «дачной амнистией», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Документ позволит «легализовать» жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.