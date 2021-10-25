Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Дополнительные жесткие ограничения в Петербурге введены для прерывания цепочек заражения в учебных и производственных коллективах, а также чтобы дать время непривитым жителям пройти вакцинацию. Для достижения коллективного иммунитета необходимо прививать по 40 тыс. петербуржцев в день. Об этом заявил 25 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую всех нас от приобретения коллективного иммунитета. За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить, но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день. И продержаться на этом уровне до конца ноября», — сказал Александр Беглов.

Он также сообщил, что в Петербурге в ближайшие дни будет открыто еще 20 пунктов вакцинации, в дополнение к работающим 174 стационарным и 41 мобильному пункту вакцинации. Организована вакцинация в одном из отделений «Почты России», возможно, этот опыт будет масштабирован.

По словам губернатора Петербурга, система здравоохранения Петербурга работает под большой нагрузкой, но власти пытаются сохранить оказание плановой помощи. Однако эпидемическая ситуация требует дополнительного регулирования, что и было сделано постановлениями Смольного о введении QR-кодов и ограничениях в работе ряда сфер экономики.

В период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге на рабочих местах останутся только те, чье физическое присутствие необходимо для жизнедеятельности учреждений или непрерывности производства, сказал губернатор.

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