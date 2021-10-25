Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM В торговых центрах Екатеринбурга уже спрашивают QR-коды о вакцинации от COVID-19 или о перенесённой болезни. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По словам жителей и гостей города, такая картина наблюдается в нескольких ТРЦ. Правда, пока внутрь пускают всех посетителей. Граждане не исключают, что вскоре правила ужесточат.

Как сообщало ИА REGNUM, для торговых организаций введение таких кодов пока является рекомендательным. Это прописано в новой редакции указа губернатора о режиме повышенной готовности.