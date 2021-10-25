Тбилиси, , 18:45 — REGNUM Депутаты грузинского парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Нона Мамулашвили и Коба Накопия обвинили грузинскую власть в том, что она не допускают встреч находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили с его сторонниками, сообщает 25 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оппозиционеры заявили, что председатель парламента Грузии Каха Кучава препятствует в выдаче им разрешения на посещение Саакашвили в тюрьме. Нона Мамулашвили сказала, что ждёт разрешения от Кучава уже целых 24 дня.

«Кучава прекрасно знает, что я напрямую контактирую с нашими западными партнёрами. И у него нет желания, чтобы я встретилась с Саакашвили, поговорила с ним и сообщила об этом нашим западным партнёрам. Я сейчас заходила в кабинет Кучава, так он заперся в кабинете и там от меня прятался. Мои права как депутата попраны, и это невообразимо, что от личных капризов спикера зависит, сможет ли депутат встретиться с президентом Саакашвили», — заявила Мамулашвили.

Напомним, что депутат Нона Мамулашвили известна своими крайне резкими антироссийскими высказываниями, а её родной брат Мамука Мамулашвили возглавляет на Украине так называемый «Грузинский национальный легион», активно участвующий в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ.