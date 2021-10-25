Набережные Челны, Татария, , 18:36 — REGNUM При взрыве газа в многоквартирном доме города Набережные Челны пострадали два брата. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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Установлено, что один из детей 2010 года рождения, второй — 2004 года. Пострадавших уже передали медикам. Младшего брата осмотрели на месте и госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Старшего мальчика еще осматривают медики скорой помощи, сообщает «Татар-информ».

На месте взрыва работают 90 человек и 35 единиц техники, направлены расчёты кинологов.

По предварительным данным, под завалами остаются еще два человека. С ними установлена связь.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах на улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, что в дальнейшем привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Айдар Галиев.

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