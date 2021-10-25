Набережные Челны, Татария, , 18:29 — REGNUM Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах спасены двое пострадавших, сообщает 25 октября пресс-служба Минздрава России.

Спасатели 24.mchs.ru

Один из спасённых — ребёнок 2010 года рождения, его состояние медики предварительно оценили «как среднетяжёлое».

Напомним, 25 октября в одном из жилых домов в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого были разрушены не менее четырех квартир на четвертом и пятом этажах.

На данный момент с места происшествия эвакуировано 32 человека.

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