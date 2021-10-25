Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах спасены двое пострадавших, сообщает 25 октября пресс-служба Минздрава России.

24.mchs.ru Спасатели

Один из спасённых — ребёнок 2010 года рождения, его состояние медики предварительно оценили «как среднетяжёлое».

Напомним, 25 октября в одном из жилых домов в Набережных Челнах произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого были разрушены не менее четырех квартир на четвертом и пятом этажах.

На данный момент с места происшествия эвакуировано 32 человека.