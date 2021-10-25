Москва, , 18:25 — REGNUM В 2022 году Госдума разведет по дням обсуждение проекта федерального бюджета на очередную трехлетку и проектов бюджетов социальных фондов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщил источник в аппарате Госдумы.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы поручил профильной комиссии подготовить поправки в регламент о процедуре рассмотрения проектов бюджетов внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документы предполагается обсуждать в разные дни, а не на одном пленарном заседании, как это традиционно происходит.

Такое решение объясняется целесообразностью более детального рассмотрения как проектов бюджетов, так и отчётов об их исполнении.

Поручение подготовить соответствующие поправки дано главе комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктору Пинскому («Единая Россия»).

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