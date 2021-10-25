Минск, , 18:24 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил с переизбранием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на высший государственный пост, выразив убеждение, что под опытным руководством своего коллеги «Узбекистан продолжит динамичное развитие, укрепление экономического потенциала и позиций на международной арене». Об этом 25 октября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства», — сказано в поздравлении из Минска.

Лукашенко выразил надежду на скорую личную встречу с целью «обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия». Он также пожелал узбекистанскому коллеге «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов на благо Родины».

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Напомним, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев родились в СССР, оба были членами КПСС и депутатами республиканских парламентов. Шавкат Мирзиёев правит Узбекистаном с 2016 года, сменив на президентском посту Ислама Каримова (бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР), бессменно правившего с 1991 года.

Лукашенко правит Белоруссией бессменно с первых президентских выборов, которые состоялись в 1994 году, периодически заявляя о своих очередных «элегантных» и «убедительных» победах. Он уверен, что народу Узбекистана «очень повезло» с таким правителем, как Каримов. С 2015 по 2020 год товарооборот Белоруссии с Узбекистаном вырос с $65 до $280 млн. Мирзиёев посещал Белоруссию в августе 2019 года.