Ивдель, Свердловская область, , 18:28 — REGNUM Бывшего младшего инспектора свердловской колонии будут судить за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Свердловской области.

Суд

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По данным следствия, сотрудник исправительной колонии города Ивделя весной 2021 года получил около 10 тысяч рублей. За эти деньги молодой человек дважды приносил осужденным запрещенные продукты. Таким образом, мужчина еще и превысил должностные полномочия.

Теперь младший инспектор предстанет перед судом по обвинению в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Материалы дела уже переданы в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области: противоправные действия сотрудника выявили оперативники Управления собственной безопасности областного главка ФСИН. В дальнейшем наработанные материалы передали в Следственный комитет.