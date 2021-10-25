Набережные Челны, Татария, 25 октября 2021, 18:18 — REGNUM Два человека обнаружены под обломками жилого дома в Набережных Челнах, сообщает 25 октября агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Завалы дома
Завалы дома
Angelo Giordano

По словам спасателей, на данный момент им удалось установить контакт с двоими пострадавшими, остающимися пока под обломками на месте взрыва.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших, переданных медикам.

Напомним, 25 октября в одном из жилых домов в Набережных Челнах произошел взрыв, в результате которого были разрушены не менее четырех квартир на четвертом и пятом этажах.

Причина взрыва пока не установлена.

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