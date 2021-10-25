Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Два человека обнаружены под обломками жилого дома в Набережных Челнах, сообщает 25 октября агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Angelo Giordano Завалы дома

По словам спасателей, на данный момент им удалось установить контакт с двоими пострадавшими, остающимися пока под обломками на месте взрыва.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших, переданных медикам.

Напомним, 25 октября в одном из жилых домов в Набережных Челнах произошел взрыв, в результате которого были разрушены не менее четырех квартир на четвертом и пятом этажах.

Причина взрыва пока не установлена.