Минск, , 18:17 — REGNUM Александр Лукашенко позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и поздравил его с «убедительной победой на выборах», пожелав успехов в реализации намеченных планов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главы государств обсудили тематику двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и динамичное развитие. Вместе с тем Белоруссия и Узбекистан имеют хорошие перспективы для еще большего углубления сотрудничества в различных сферах», — сказано в кратком официальном сообщении.

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