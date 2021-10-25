Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки. Об этом 25 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Выборгский районный суд Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Роману Ковалю, сроком по 14 апреля 2022 года», — сообщили в ОПС.

Напомним, в середине октября текущего года угольное дело Коваля было передано в суд с обвинительным заключением.

По версии следствия, в период с июня 2017 года по март 2020 года бывший депутат, используя свое должностное положение, способствовал выделению из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на приобретение оборудования и материалов ряду медицинских учреждений города. В дальнейшем эти учреждения заключали госконтракты с конкретным предпринимателем, передававшим Ковалю взятки в размере 20% от суммы каждой сделки. Всего экс-депутат лично и при посредничестве своего помощника незаконно получил более 16,9 млн рублей, считает следствие.

В зависимости от роли и степени участия каждого, Коваль и Гришин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, лично и через посредника взятки в крупном и особо крупном размере»), ч. 4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Предприниматель, заявивший о совершенном преступлении, освобожден от уголовной ответственности.

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