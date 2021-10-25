Москва, 25 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Предложение Минюста по штрафам для бизнеса является спорным, сообщила 25 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Fas.gov.ru Штраф

Эксперт прокомментировала возможное ужесточение штрафных санкций для бизнеса за нарушения. По данным газеты «Известия», предлагается увеличить в пять раз пени за недекларирование продукции, в четыре раза — за ввод в оборот немаркированных товаров и в два раза за препятствование проведению проверок и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях. Однако компании, имеющие статус юридических лиц, но относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, выиграют: их приравняют к индивидуальным предпринимателям и они будут платить штрафы и пени в гораздо меньшем размере, чем прежде.

«Данное предложение Минюста спорное. С одной стороны, санкции действительно повышаются, но с другой стороны, вести бизнес станет проще. Например, за первое нарушение предусмотрено предупреждение, соответственно, контролирующий орган даст бизнесу шанс исправить ситуацию и избежать в дальнейшем штрафа. Оштрафуют предприятие лишь в том случае, если нарушение будет носить повторный характер, то есть собственники или руководители предприятия не сделают выводов из предупреждения и продолжат нарушать законодательство. Конечно, некоторым бизнесам данное предложение Минюста придется не по душе, но компаниям, работающим честно и старающимся исправлять свои ошибки и недочеты, бояться нечего. Кстати, в российском предпринимательском сообществе придерживаются подобной позиции», — сказала Сулим.