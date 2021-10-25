Москва, 25 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России вручило военному атташе Германии ноту протеста, сообщает 25 октября пресс-служба российского военного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Нота вручена в качестве реакции на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости демонстрировать России готовность применить ядерное оружие.

«Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота», — рассказали российские военные.

Атташе Германии также было указано, что подобные заявления провоцируют усиление военной напряженности и не способствуют нормализации международных отношений.

Напомним, несколько дней назад Крамп-Карренбауэр заявила журналистам, что надо «очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства», имея в виду ядерное оружие.