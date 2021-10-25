Жуков, Калужская область, , 18:47 — REGNUM В Калужской области 65-летний житель города Жукова судом признан виновным в публичных призывах к террористическое деятельности. Об этом 25 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что пенсионер разместил на своей странице в социальной сети фотографии, под которыми опубликовал более ста комментариев с призывами к насильственному свержению власти и физическому уничтожению ее представителей, совершению революционных действий. Преступление выявлено Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

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