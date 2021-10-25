Тула, , 18:02 — REGNUM Тульская область впервые включена в топ-10 регионов России — лидеров по развитию науки и технологий, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

В Тульской области в 2020 году были приняты действенные меры по развитию научно-технического сектора региона. В частности, сформирован научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», который вошёл в пятёрку победителей конкурсного отбора 2020 года на предоставление государственной поддержки.

Также по поручению губернатора Алексея Дюмина с 2020 года общий объем грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники увеличен втрое и составил 10 млн рублей.

За минувший 2020 год объём отгруженных инновационных товаров собственного производства в Тульской области превысил 130 млрд руб.

Отметим, что рейтинг, подготовленный экспертами РИА Новости, составлялся на основе показателей, объединенных в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».