София, , 18:02 — REGNUM Популярный болгарский певец Денис Теофиков покончил жизнь самоубийством в элитном районе столицы Болгарии Софии. Об этом 25 октября сообщает софийская газета «24 часа».

Согласно предварительной информации, алкоголя и наркотических веществ в крови певца обнаружено не было. Предполагается, что причиной суицида могла стать затяжная депрессия певца.

Д. Теофиков известен на родине и за пределами Болгарии как исполнитель балканских песен в стиле поп-фолк. Несмотря на относительно юный возраст, он являлся обладателем нескольких престижных музыкальных премий и наград в области культуры.

Прощание с музыкантом состоится в Софии 27 октября.