25 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ярослав Чингаев, , 20:14 — REGNUM Район Капотня находится на юго-востоке Москвы. Так повелось, что Капотня ассоциируется у москвичей с одним из самых экологически неблагоприятных мест города.

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветные дома Капотни. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заводской пруд. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заводской пруд. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Заводской пруд. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территории района находится Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Долгое время символом района был горящий и коптящий факел. И происхождение слова «Капотня» связывали именно с факелом.

Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский нефтеперерабатывающий завод. Капотня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стадион «Смена», бывший «Нефтяник». Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

История поселений в районе Капотни известна начиная с XIV века. На этом месте находились деревня Чагино и село Капотня. Близость Москвы-реки предопределила деятельность крестьян этих поселений, которые в основном занимались рыбным промыслом. И по одной из версий название Капотня произошло от копчения рыбы.

Долгое время Капотня так и оставалась сельской местностью. С того времени сохранилась на Капотненском кладбище мемориальная каплица, поставленная в память о крестьянах-ополченцах, воевавших против наполеоновских войск в 1812 году. Каплица была снесена ураганом в 1904 году, описанным Владимиром Гиляровским. И в том же году была воздвигнута новая, которая стоит и по сей день.

Мемориальная табличка ополченцам 1812 года на Капотненском кладбище Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник воинам-нефтяникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник воинам-жителям района Капотня, погибшим в Великой Отечественной войне Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Промышленная история этого района началась в 1938 году, во времена индустриализации. В то время ещё в Подмосковье был построен Московский крекинг-завод № 413. В 1960 году завод оказался на территории Москвы, производя бензин, керосин, битум и дизельное топливо.

Рядом с этим заводом и возник жилой район. После развала СССР москвичи стали обращать внимание на экологию. Жить рядом с горящим факелом стало, по мнению жителей района, опасно. Ко всему прочему, рядом находится ТЭЦ-22, которая, единственная в Москве, работает частично на каменном угле. Всё это создало Капотне репутацию самого опасного экологически района в Москве. Стоимость квартир здесь стала бросовая — одна из самых низких в городе.

Старые дома. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кладбище и строительство первого дома по ренновации в Капотне. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Автосервис. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 2000-е года произошла реконструкция МНПЗ. Факел теперь не горит, а только белый пар выходит из трубы. Теперь руководство завода следит за экологией района. Перед въездом на завод размещено информационное табло, которое в реальном времени показывает содержание вредных веществ. А на ТЭЦ-22 ведутся работы, чтобы полностью отказаться от твердого топлива в будущем.

Вид из Капотни на ТЭЦ-22 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фонтан перед МФЦ. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Помимо проблем экологии, в Капотне существует ещё и проблема транспортной доступности. В районе нет ни метро, ни электричек, только автобусное сообщение. Попасть в Капотню можно лишь двумя путями: заезд через МКАД или через улицу Верхние Поля. Улица Верхние поля связывает юго-восток Москвы и МКАД, узкая дорога ведёт к огромному рынку «Садовод» и «Мега — Белая Дача», из-за чего создаются заторы. Сейчас проходит ремонт дороги, улица Верхние Поля в будущем станет частью Южной рокады, которая пройдет до Рублевского шоссе на западе Москвы. Возможно, это разгрузит поток, и жители Капотни смогут быстрее добираться домой.

Конечная автобусная станция. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Собачья площадка с пакетиками для отходов. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рынок «Садовод» также находиться на территории Капотни. Но он не имеет напрямую проезда в жилой район: он отделен нефтеперерабатывающим заводом. В «Садовод» переехало много арендаторов с закрытого Черкизовского рынка. И хотя прямой связи между рынком и жилым районом нет, но как неблагоприятный фактор наличие большого количества приезжих людей рядом с жилым районом играет роль.

Обеденный перерыв. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Обеденный перерыв. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Уборка листьев. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сам жилой район Капотня довольно тихий и уютный. Но в Капотне ощущается недостаток социальной инфраструктуры, магазинов и кафе. В Капотне находится больница им В.П. Демихова, которая служит и взрослой поликлиникой. Также есть отдельно детская поликлиника, 4 школы, 8 детских садов. В Капотне находится современный Дворец культуры, в оснащении которого участвует МНПЗ.

Дворец культуры. Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Капотня. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Капотня — довольно зелёный район. Помимо нескольких небольших парков и скверов, вдоль Москвы-реки в 2020 году открылся парк «Берег Москвы-реки», который является продолжением парка «850-летия Москвы». В парке много велодорожек, прогулочных дорожек, детских и спортивных площадок. В настоящее время строится каток. Особенностью парка является экологическая тропа, которая проходит в оставленном и облагороженном болоте. Среди камышей плавает много уток, местные жители ловят рыбу.

Болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Экотропа через болото. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мусор в воде. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детские горки. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Сцена. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид на Бесединский мост через МКАД. Парк «Берег реки Москвы в Капотне» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM