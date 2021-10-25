Москва, , 17:59 — REGNUM Инфляционные ожидания населения России в октябре выросли до 13,6% с 12,3% в сентябре, вернувшись к максимальным значениям за последние пять лет. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Банка России.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инфляционные ожидания населения в октябре увеличились, превысив локальный максимум июля 2021 года, и достигли максимальных значений с ноября 2016 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,6% (+1,3 процентного пункта к сентябрю)», — говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

По данным Центробанка, в октябре респонденты заметно чаще высказывали озабоченность ростом цен на яйца, крупы, макароны, мясо, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты. Ускорение роста цен на эти товары фиксировалось Росстатом в предыдущем месяце.

Отмечается также, что на фоне ускорения инфляции увеличилась доля респондентов, которые регулярно пытаются оценивать будущий рост цен. В октябре их доля составила 31%, что является максимальным значением с октября 2018 года, когда такой вопрос начал задаваться при исследовании. До начала пандемии этот показатель находился в диапазоне 20−22%, а предыдущего максимума в 30% достигал в мае 2021 года.

При этом в октябре произошло увеличение доли респондентов, которые формируют свои инфляционные ожидания исходя из текущей динамики цен на продукты питания. Она составила 46% от всех опрошенных, что также является максимумом с октября 2018 года.

Помимо этого, при формировании инфляционных ожиданий респонденты часто обращают внимание на текущие изменения цен на бензин — 43% опрошенных, колебания курса рубля — 40%, ситуацию с урожаем — 35%.