Набережные Челны, Татария, 25 октября 2021, 17:57 — REGNUM От взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По данным агентства, им уже оказывается медицинская помощь.
Остаётся неясным, есть ли погибшие или пострадавшие в разрушенных квартирах.
По мнению спасателей, причиной взрыва могла стать утечка газа из неисправного шланга в квартире на четвертом этаже.
Рассматриваются и другие версии причин случившегося, но пока основной считается утечка газа.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва разрушено не менее четырех квартир.
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