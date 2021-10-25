Набережные Челны, Татария, , 17:57 — REGNUM От взрыва в Набережных Челнах пострадало не менее пяти человек, сообщает 25 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Взрыв Pixabay.com

По данным агентства, им уже оказывается медицинская помощь.

Остаётся неясным, есть ли погибшие или пострадавшие в разрушенных квартирах.

По мнению спасателей, причиной взрыва могла стать утечка газа из неисправного шланга в квартире на четвертом этаже.

Рассматриваются и другие версии причин случившегося, но пока основной считается утечка газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва разрушено не менее четырех квартир.

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