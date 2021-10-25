Махачкала, 25 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В ходе осеннего призыва 2021 года Дагестан проводит на службу в армию более 3 тыс. новобранцев. Процесс призыва стартовал 1 октября, он продлится до 31 декабря. Первые группы призывников уже отправились в войска, сообщили в администрации Махачкалы.

Mil.ru Призыв в Армию

Так, свыше 100 человек уже распределены в военно-космические и сухопутные войска, дислоцированные в Западном и Южном военных округах. В условиях пандемии коронавируса призывники вызываются в военные комиссариаты непосредственно на заседание призывной комиссии и медицинское освидетельствование, после чего сразу отправляются в воинские части, все необходимые для отправки документы готовятся заблаговременно.

По данным пресс-службы Южного военного округа, по прибытии на место службы все новобранцы пройдут двухнедельный карантин, после чего отправятся на общевоинскую подготовку. Всего с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будут направлены на службу в войска свыше 26 тыс. человек.

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