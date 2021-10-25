Боровский, Тюменская область, , 17:56 — REGNUM В Тюменской области продолжается утилизация биологических отходов из карантинной зоны «Боровской» птицефабрики в связи со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Птичий грипп

Ранее в тюменских СМИ появилась информация о якобы свободном доступе к телам недосожжённых кур по Тюменью и о диких животных, их растаскивающих.

На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, уверяет заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

«Перемещение упакованных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку», — заявил Роман Зверев.

Утилизация биоотходов будет завершена только после получения несгораемого остатка, то есть золы, уверяет начальник областного управления ветеринарии. Мероприятие проводится в строгом соответствии с требованиями ветеринарных правил под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы и МЧС.