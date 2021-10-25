Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны в одном из многоквартирных домов микрорайона Новый Город произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены два этажа пятиэтажного дома, сообщает «Татар-информ»

ИринаШел Взрыв газа

По предварительной информации взрыв газа произошел на четвертом этаже. К месту ЧП выехали бригады скорой помощи. Как сообщили в республиканском минздраве, из-под завалов достали одного пострадавшего. Он в тяжелом состоянии находится в карете скорой помощи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Зеленодольске по улице Ленина поздним вечером 29 марта произошел хлопок газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб. В числе пострадавших — шесть человек: женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения. Все они были госпитализированы в стационар. Еще один пострадавший — мужчина 1994 года рождения — после осмотра медиков отпущен на амбулаторное лечение.

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